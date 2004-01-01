Программа JAZZ`n TANGO

1 отд.

1. Ришар Гальяно Аврора

2. Ришар Гальяно Heavy Tango

3. Ришар Гальяно Маленькая французская сюита в 5 частях

4. Ришар Гальяно Тango pour Claude

5. Луиз Бакалов Il Postino

6. Мариано Морес Тангуэра

7. Хуан Ариенцо Este es el Rey

8. Фабио Коноччиелло Soundscape from Morricone или Lolita

9. Роберто Ди Марино Meditation

10. Роберто ди Марино финал концерта для бандонеона с оркестром



2 отд

1. Leopoldo Federico Mi Fuyeye querido

2. A.Пьяццолла Violentango

3. А.Пьяццолла Oblivion

4. Астор Пьяццолла Primavera porteno

5. М.Легран Шербургские зонтики

6. Дмитрий Кошелев JAZZ`N Tango или Дмитрий Кошелев Sambuca

7. Николо Пиовани мелодия из кинофильма La vita e bella (Жизнь прекрасна)

8. Айдар Гайнулин Эйфория

9. Педро Итурральде Греческая сюита

10. Золтан Орос Balkan tune

11. Матос Родригез Tango de Latino



Исполнители:

Михаил ТОЦКИЙ – баян, бандонеон, аккордина

Евгений Попов - скрипка

Артур Клочков - скрипка

Марина Письменская - альт

Екатерина Охраминская - виолончель

Андрей Крупенько – бас-гитара

Михаил Козырев - фортепиано

Виталий Кондаков – ударные, перкуссия



Михаил Тоцкий родился в 1972 году в Северодвинске (Архангельская область). Окончил Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова как баянист и дирижер. В 1995 году стал солистом Карельской филармонии.

Работал в ансамбле «Акварели», квартете русских народных инструментов «Экспромт», ансамбле песни и пляски «Кантеле». С 2011 года – дирижер оркестра народных инструментов «Онего» Карельской филармонии. Руководитель танго-ансамбля Companeros.

Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом; выступал в Московском международном Доме музыки, Концертном зале имени П. И. Чайковского, Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Берлинской филармонии, зале «Метрополия» в Хельсинки, залах других европейских стран.

Сотрудничает с оркестрами народных инструментов многих филармоний России, а также с известными солистами-инструменталистами и певцами. В 2006 году участвовал в гастрольном турне по Германии с британским гитаристом Ричи Блэкмором и его группой Blackmore`s Night.

Организатор оригинальных музыкальных проектов и программ, в том числе для детей и юношества. В этом ряду программы «Музыка пылающего сердца», «Человек-оркестр», «Формула танго», «Сказки с оркестром “Онего”», «Музыка любимых книг». Автор аранжировок для оркестра русских народных инструментов и различных инструментальных составов.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, заслуженный артист Республики Карелия, дважды лауреат Государственной премии Республики Карелия (2006, 2011), обладатель премии Eisernen Eversteiner фестиваля Folkherbst (Германия, 2008).