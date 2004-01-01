В 2016 году народный артист России Даниил КРАМЕР и российский король рок - н - ролла Денис МАЖУКОВ представили публике "JAZZ'N'ROLL" - экстравагантную смесь буги - вуги, рок - н - ролла, блюза и джаза, в самых разных пропорциях и сочетаниях. "Нас объединяет реальная, невыдуманная любовь к тому, что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале. Джаз и рок-н-ролл — как отец и сын. Рок-н-ролл — гениальный ребенок джаза» - так говорит Даниил КРАМЕР о программе JAZZ'N'ROLL.

В концертном сезоне 21/22 музыканты представят публике обновленную - VOL.2 - версию сверхуспешной программы. Вновь прозвучат классические буги - вуги, рок - н - роллы и блюзы, авторские композиции Даниила КРАМЕРА и Дениса МАЖУКОВА, в изысканных и зажигательных аранжировках.



Даниил КРАМЕР ( фортепиано)

Денис МАЖУКОВ

(фортепиано, вокал)

Владимир ЧИРКИН

(контрабас, бас - гитара)

Александр ТИМОФЕЕВ

(ударные)