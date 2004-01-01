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Иван Половинкин

Концерт резидента «Comedy Club» 

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События: Концерты.

Иван Половинкин – резидент «Comedy Club» на ТНТ! Иван смело рассказывает всю правду про женщин! Раскрывает секреты своей «счастливой» семейной жизни.
На сольном концерте он поделится своими наблюдениями о людях и бытовой жизни. Но сделает это через призму юмора, не оставив никого равнодушным.

Мега Кружка - 9
23 марта
20:00
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