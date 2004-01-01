Иван Половинкин – резидент «Comedy Club» на ТНТ! Иван смело рассказывает всю правду про женщин! Раскрывает секреты своей «счастливой» семейной жизни.

На сольном концерте он поделится своими наблюдениями о людях и бытовой жизни. Но сделает это через призму юмора, не оставив никого равнодушным.