Иван Половинкин
Концерт резидента «Comedy Club»
Концерт резидента «Comedy Club»
Иван Половинкин – резидент «Comedy Club» на ТНТ! Иван смело рассказывает всю правду про женщин! Раскрывает секреты своей «счастливой» семейной жизни.
На сольном концерте он поделится своими наблюдениями о людях и бытовой жизни. Но сделает это через призму юмора, не оставив никого равнодушным.
Проект Алёны Лебедевой с участием мурманских музыкантов
Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.