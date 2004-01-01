Итальянский полдень
В программе прозвучит музыка итальянских композиторов различных эпох
В программе прозвучит музыка итальянских композиторов различных эпох
"Итальянский полдень" - знаменитая картина Карла Брюллова, на которой, вопреки строгим канонам академической живописи, он изобразил простую молодую женщину, покоряющую нас своей естественной красотой и жизненной силой.
2024 год - год 225-летия со дня рождения художника. По этому случаю в Русском музее открылась выставка "Великий Карл". А солисты Мурманской филармонии к этой дате подготовили программу из музыки итальянских композиторов. Почему итальянских? Дело в том, что Карл Брюллов 12 лет своей жизни провел в этой прекрасной солнечной стране. Пребыванию художника в Италии мы обязаны появлению самых узнаваемых работ мастера, в том числе знаменитой картины "Последний день Помпеи".
В программе прозвучит музыка итальянских композиторов различных эпох: неукротимый Вивальди, романтичный Джулиани, виртуозный Скарлатти, потрясающие душу своими операми Верди и Масканьи, обожаемый всеми киноманами Манчини; и это далеко не полный список.
В программе примут участие солисты филармонии:
Артур Клочков - скрипка, Евгений Попов - скрипка,
Евгения Морозова - альт, Екатерина Охраминская - виолончель,
Петр Макаров - фортепиано, Ирина Волокославская - кантеле,
Есения Евдокимова - арфа,
Лилия Мифтахова - меццо-сопрано