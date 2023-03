Иисус Христос - суперзвезда

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер Либретто — Тим Райс Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов Балетмейстер — Геннадий Абрамов Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко Художник-постановщик — Алла Коженкова

Премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно . Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком!

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, засл. арт. РФ Богдан Вивчаровский, засл. арт. РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин и др. В роли Иисуса – КОНСТАНТИН СКРИПАЛЁВ, лауреат международного конкурса артистов мюзиклов и оперетты им. Курочкина, лауреат Всероссийских вокальных конкурсов. Участник известных спектаклей и мюзиклов: Плаха, Униженные и оскорбленные, Бесприданница, Безымянная звезда, Анна Каренина, Три мушкетера и др.