Искатели приключений
Концерт квартета ART CINEMA
Концерт квартета ART CINEMA
Квартет ART CINEMA – создан в 2021 году по инициативе скрипача Ашота Хоецяна. В репертуаре квартета, как и следует из его названия – киномузыка. Все сочинения исполняются в уникальной обработке и переложении Ашота Хоецяна.
"Арт Синема" не имеет аналогов в регионе и не схож по своей стилистике ни с одним подобным ансамблем в мире. Ведь он не просто исполняет музыку из фильмов. Будучи профессиональным музыкантом, исполнителем и композитором, Ашот Хоецян обрабатывает знаменитые мелодии и создает авторские переложения для задействованных в ансамбле инструментов. Он использует несколько треков из каждого фильма, создавая из них своеобразное попурри , отчего каждый номер обретает свежие музыкальные краски и становится сюрпризом для публики.
В составе ART CINEMA:
Ашот ХОЕЦЯН – скрипка, художественный руководитель
Николай МАНЬКО - скрипка
Левон АРАКЕЛЯН - виолончель
Роман РУДОМЕТОВ – фортепиано
В концерте принимает участие Сергей ДУДЕЦКИЙ (ударные)
Программа концерта
1 Один дома + Веселого тебе Рождества - Джон Уильямс, Хью Мартин
2 Властелин Колец – Говард Жор (трилогия)
3 Индиана Джонс – Джон Уильямс
4 Ловушка для родителей – Алан Сильвестри
5 Гарри Поттер (первые три части) – Джон Уильямс
6 Кудряшка Сью – Жорж Делерью
7 Мышиная охота – Алан Сильвестри
8 Парк юрского периода – Джон Уильямс
9 Каспер – Джеймс Хорнер
10.Стюарт Литл – Алан Сильвестри
11.Эта песня используется в фильме Человек паук -2 – Берт Бакарак-Капельки
дождя
12.Песня из фильма Волшебник страны ОЗ Высоко над радугой – Горольд
Арлен
13.Малыш на прогулке Брюс Бротон
14.Кинг Конг – Джеймс Ньютон Говард
15.Звуки музыки – Ричард Роджере
16 Шерлок Холмс – Ханс Циммер