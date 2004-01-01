Искатели приключений

Квартет ART CINEMA – создан в 2021 году по инициативе скрипача Ашота Хоецяна. В репертуаре квартета, как и следует из его названия – киномузыка. Все сочинения исполняются в уникальной обработке и переложении Ашота Хоецяна.

"Арт Синема" не имеет аналогов в регионе и не схож по своей стилистике ни с одним подобным ансамблем в мире. Ведь он не просто исполняет музыку из фильмов. Будучи профессиональным музыкантом, исполнителем и композитором, Ашот Хоецян обрабатывает знаменитые мелодии и создает авторские переложения для задействованных в ансамбле инструментов. Он использует несколько треков из каждого фильма, создавая из них своеобразное попурри , отчего каждый номер обретает свежие музыкальные краски и становится сюрпризом для публики.



В составе ART CINEMA:

Ашот ХОЕЦЯН – скрипка, художественный руководитель

Николай МАНЬКО - скрипка

Левон АРАКЕЛЯН - виолончель

Роман РУДОМЕТОВ – фортепиано

В концерте принимает участие Сергей ДУДЕЦКИЙ (ударные)



Программа концерта



1 Один дома + Веселого тебе Рождества - Джон Уильямс, Хью Мартин

2 Властелин Колец – Говард Жор (трилогия)

3 Индиана Джонс – Джон Уильямс

4 Ловушка для родителей – Алан Сильвестри

5 Гарри Поттер (первые три части) – Джон Уильямс

6 Кудряшка Сью – Жорж Делерью

7 Мышиная охота – Алан Сильвестри

8 Парк юрского периода – Джон Уильямс

9 Каспер – Джеймс Хорнер

10.Стюарт Литл – Алан Сильвестри

11.Эта песня используется в фильме Человек паук -2 – Берт Бакарак-Капельки

дождя

12.Песня из фильма Волшебник страны ОЗ Высоко над радугой – Горольд

Арлен

13.Малыш на прогулке Брюс Бротон

14.Кинг Конг – Джеймс Ньютон Говард

15.Звуки музыки – Ричард Роджере

16 Шерлок Холмс – Ханс Циммер