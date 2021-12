Ирония судьбы, или С новым годом!

Саундтреки из кинофильмов в аранжировке Ашота Хоецяна:

1 отделение

Один дома& Have Yourself ...-Джон Уилльямс, Хью Мартин

Тихая ночь -Франц Грубер

Звуки музыки -Ричард Роджерс

Тень твоей улыбки- Джонни Мандель

Реальная любовь -Крейг Армстронг

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид- Берт Бакарак

Серенада Солнечной долины - Гленн Миллер

The way you look tonight-Джером Керн

Мимино -Гия Канчели



2 отделение



I Will -Пол Маккартни

Besame mucho -Консуэло Веласкес

Мужчины -Роберт Амирханян

Песня первой любви -Арно Бабаджанян

Джентльмены Удачи-Геннадий Гладков

Служебный роман-Андрей Петров

Ирония Судьбы, или С легким паром! -Микаэл Таривердиев.



Исполнители:

Ашот Хоецян - скрипка (художественный руководитель проекта)

Евгений Попов - скрипка

Екатерина Охраминская - виолончель

Петр Макаров - фортепиано



Ведущий – Денис Дмитриев