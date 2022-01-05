Ирония судьбы, или С новым годом!
Концерт квартета АРТ СИНЕМА5
Концерт квартета АРТ СИНЕМА5
Саундтреки из кинофильмов в аранжировке Ашота Хоецяна:
1 отделение
Один дома& Have Yourself ...-Джон Уилльямс, Хью Мартин
Тихая ночь -Франц Грубер
Звуки музыки -Ричард Роджерс
Тень твоей улыбки- Джонни Мандель
Реальная любовь -Крейг Армстронг
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид- Берт Бакарак
Серенада Солнечной долины - Гленн Миллер
The way you look tonight-Джером Керн
Мимино -Гия Канчели
2 отделение
I Will -Пол Маккартни
Besame mucho -Консуэло Веласкес
Мужчины -Роберт Амирханян
Песня первой любви -Арно Бабаджанян
Джентльмены Удачи-Геннадий Гладков
Служебный роман-Андрей Петров
Ирония Судьбы, или С легким паром! -Микаэл Таривердиев.
Исполнители:
Ашот Хоецян - скрипка (художественный руководитель проекта)
Евгений Попов - скрипка
Екатерина Охраминская - виолончель
Петр Макаров - фортепиано
Ведущий – Денис Дмитриев
Предновогодние представления