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Ирония судьбы, или С новым годом!

Концерт квартета АРТ СИНЕМА5

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События: Концерты.

Саундтреки из кинофильмов в аранжировке Ашота Хоецяна:

1 отделение

Один дома& Have Yourself ...-Джон Уилльямс, Хью Мартин
Тихая ночь -Франц Грубер
Звуки музыки -Ричард Роджерс
Тень твоей улыбки- Джонни Мандель
Реальная любовь -Крейг Армстронг
Буч Кэссиди и Сандэнс Кид- Берт Бакарак
Серенада Солнечной долины - Гленн Миллер
The way you look tonight-Джером Керн
Мимино -Гия Канчели

2 отделение

I Will -Пол Маккартни
Besame mucho -Консуэло Веласкес
Мужчины -Роберт Амирханян
Песня первой любви -Арно Бабаджанян
Джентльмены Удачи-Геннадий Гладков
Служебный роман-Андрей Петров
Ирония Судьбы, или С легким паром! -Микаэл Таривердиев.

Исполнители:

Ашот Хоецян - скрипка (художественный руководитель проекта)
Евгений Попов - скрипка
Екатерина Охраминская - виолончель
Петр Макаров - фортепиано

Ведущий – Денис Дмитриев

Филармония
5 января 2022
Цены

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