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Ирина Волокославская

Концерт дипломанта всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах

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События: Концерты.

Программа концерта

  • И. Шишканова «Калевальская руна»
  • Л. Даккен «Кукушка»
  • Ф. Куперен Три пьесы
  • И. С. Бах Трио-соната N6 G-dur BMW530, переложение для скрипки, виолончели и кантеле
  • А. Вивальди Концерт для скрипки G-dur
  • Н. Метнер «Канцона-серенада»
  • Ф. Крейслер Прелюдия и аллегро
  • К. Дебюсси «Лунный свет» из Бергамасской сюиты
  • А. Барчунов Концерт для домры 1часть
  • И. Шишканова Сюита в 3х частях «Озерный край»

Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.
В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.
2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».
2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».
С нынешнего сезона – артистка мурманской областной филармонии. Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.

В концерте принимают участие: Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Петр Макаров - фортепиано. Ведущая - Екатерина Ефремова.

Филармония
11 апреля
17:00
Цены

400 р.

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