Ирина Волокославская

Программа концерта

И. Шишканова «Калевальская руна»

Л. Даккен «Кукушка»

Ф. Куперен Три пьесы

И. С. Бах Трио-соната N6 G-dur BMW530, переложение для скрипки, виолончели и кантеле

А. Вивальди Концерт для скрипки G-dur

Н. Метнер «Канцона-серенада»

Ф. Крейслер Прелюдия и аллегро

К. Дебюсси «Лунный свет» из Бергамасской сюиты

А. Барчунов Концерт для домры 1часть

И. Шишканова Сюита в 3х частях «Озерный край»

Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.

2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».

2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».

С нынешнего сезона – артистка мурманской областной филармонии. Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.



В концерте принимают участие: Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Петр Макаров - фортепиано. Ведущая - Екатерина Ефремова.