Ирина Волокославская
Концерт дипломанта всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах
Концерт дипломанта всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах
Программа концерта
Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.
В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.
2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».
2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».
С нынешнего сезона – артистка мурманской областной филармонии. Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.
В концерте принимают участие: Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Петр Макаров - фортепиано. Ведущая - Екатерина Ефремова.
400 р.