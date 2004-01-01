В моменты радостей и печалей, взрослея и становясь мудрее, напевая колыбельную любимым детям, песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним.

В этой дорогой нашему сердцу музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая не внешнюю нашу оболочку, но саму духовную суть человека. Эти песни и их высокая поэзия помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с ее великой историей и культурой.



Свыше шестисот лет - от Святой Руси до современной России - хор Московского Сретенского монастыря хранит традиции русской духовной певческой культуры. Главным делом для древнейшего хорового коллектива страны является участие в богослужебной жизни. После богоборческого лихолетья и в годы нового «русского безвременья» конца ХХ и начала XXI столетий возрожденный хор расширил свою миссию, выйдя за пределы церковной ограды, чтобы донести лучшее, что есть в национальном (духовном, классическом, народном, песенном) хоровом наследии до максимально большого количества людей не только в России, но и во всем мире. Современный состав формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин, для которых Сретенский хор - это не только собрание профессионалов экстра-класса, но прообраз братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви и родной стране, ответственность, мужественность и надежность - основные ценности. Символизируя соборность и единство, воплощая идеи профессионального совершенства, хор Сретенского монастыря стал одним из наиболее известных и признанных в мире символов русской духовной и певческой культуры современности.



Художественный руководитель хора - Андрей Полторухин

Директор хора, композитор - Федор Степанов