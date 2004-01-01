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HELLO, SATCHMO!

Концерт к 120-летию Луи Армстронга

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

В 2021 году исполняется 120 лет со дня рождения самого популярного и именитого артиста джаза всех времен – Луи Армстронга. За свою лучезарную и широкую улыбку Луи получил прозвище Satchmo, которое хорошо известно любителям джаза.

Армстронг – первый артист, который по-настоящему прославил джаз на весь мир, и заслуженно получил титул «Посла джаза», благодаря чему миллионы людей полюбили как самого Луи, так и его прекрасную музыку. Музыкальное наследие Луи Армстронга – огромно и разнообразно, а его биография – сюжет для целого романа.

Приближающийся юбилей Луи Армстронга вдохновил группу московских джазменов создать концертную программу «Hello, Satchmo», посвященную всем периодам творчества великого артиста – от «ревущих двацатых» и до самых последних дней жизни Луи. Свои интерпретации музыкальных шедевров, которые в разные годы исполнял «Сачмо», исполнит квартет под руководством трубача и шоумена Константина Гевондяна, а в качестве специального гостя выступит певица Полина Касьянова.

Состав:

  • Константин Гевондян – труба, вокал;
  • Евгений Сивцов – фортепиано;
  • Сергей Васильев – контрабас;
  • Павел Тимофеев – барабаны;
  • Специальный гость: Полина Касьянова – вокал.
Филармония
3 октября
17:00
Цены

500 - 800 руб.

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