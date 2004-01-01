Хабиб Шарипов родом из Татарстана. В детстве он даже не помышлял о музыкальной карьере. После окончания школы решил пойти по стопам отца и стать полицейским. Несмотря на тяжелую работу и ненормированный график, Хабиб находил время для музыки. Он записывал каверы на известные песни и выкладывал их в Instagram и YouTube. И вскоре эти работы заметили. Сами звезды начали репостить каверы Хабиба к себе в профиль, ставить лайки и писать комментарии.

Через некоторое время, в 2018 году, исполнитель решил перебраться в Москву. В столице он попытал счастье в шоу «Песни» на ТНТ. Именно там прозвучал его первый хит «Шантай». После этого Хабиб продолжил отходить от каверов и записывать уже свои собственные песни.

Большой успех к нему пришел в 2020 году вместе с песней «Ягода-малинка». Эта песня стала настоящим суперхитом, едва ли можно найти человека, который еще ни разу ее не слышал. А сколько под нее снимается видео в TikTok, сосчитать невозможно. Клип на этот трек набрал уже более 220 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно Хабиб записал с Ваней Дмитриенко совместный сингл под названием «Открытка».