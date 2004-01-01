Гурам Амарян гастролирует по России и, наконец-то, приезжает в Мурманск!

Колоритный стендап-комик, харизматичный бородач из LABELCOM, скульптор приколов.

Точные наблюдения и немного рефлексии — все это вы увидите в сольном концерте Гурама Амаряна.

С гордостью рассказывает о своих ближневосточных корнях, о жизни и переживаниях молодого восточного парня в России. Разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни. Его темы и шутки всегда актуальны и цепляют любого зрителя.