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Гранатовый браслет

Музыкально-художественный проект Поморской филармонии

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События: Концерты.

«Актер & артист» – авторский цикл солистки Поморской филармонии, заслуженного работника культуры РФ Ольги Голдобиной. Цикл объединяет классическую музыку и литературу, в концертах принимают участие ведущие актеры архангельских театров.
Новую музыкально-художественную программу Ольга Голдобина представит слушателям совместно с Антоном Чистяковым – актером Архангельского молодежного театра В. П. Панова. Концерт включает в себе прозу русского писателя Александра Куприна и музыку немецкого композитора Людвига ван Бетховена – для слушателей прозвучат его самые известные сочинения, а художественное слово перенесет зрителей в атмосферу знаменитой повести «Гранатовый браслет».

Филармония
24 мая
19:00
Цены

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