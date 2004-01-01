«Актер & артист» – авторский цикл солистки Поморской филармонии, заслуженного работника культуры РФ Ольги Голдобиной. Цикл объединяет классическую музыку и литературу, в концертах принимают участие ведущие актеры архангельских театров.

Новую музыкально-художественную программу Ольга Голдобина представит слушателям совместно с Антоном Чистяковым – актером Архангельского молодежного театра В. П. Панова. Концерт включает в себе прозу русского писателя Александра Куприна и музыку немецкого композитора Людвига ван Бетховена – для слушателей прозвучат его самые известные сочинения, а художественное слово перенесет зрителей в атмосферу знаменитой повести «Гранатовый браслет».