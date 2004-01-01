Госпожу свою – Музыку – славлю!

Светлана БОБРИЦКАЯ - художественное слово

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал

Евгений ПОПОВ - скрипка

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Петр МАКАРОВ - фортепиано

Программа концерта:

1. Ф. Шопен - Ноктюрн №2 Es-dur (ф-но)

2. А. Петров - Романс Настеньки из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово» (сопрано, трио)

3. П.Чайковский – «Подснежник» (трио)

4. П. Геккер – «Откуда такая нежность» (сопрано, трио)

5. М.Таривердиев–«Попытка ревности» (сопрано, трио)

6. М. Таривердиев – «Мне нравится, что вы больны не мной» (сопрано, трио)

7. К.Караев – «Вальс» из балета «Семь красавиц» (трио)

8. С. Рахманинов - Прелюдия cis-moll, (ф-но)

9. А. Петров - «Романс Настеньки» (фрагмент, ф-но)

10. Ж. Массне - «Элегия» (виолончель, ф-но)

11. Г. Свиридов - Трио a-moll (I часть «Элегия», трио)

12. Ж.Массне–«Размышление» из оперы «Таис», (скрипка, ф-но)

13. А.Петров – «Под лаской плюшевого пледа» из к\ф «Жестокий романс» (сопрано, трио)