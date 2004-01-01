Госпожу свою – Музыку – славлю!
Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой
Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой
Светлана БОБРИЦКАЯ - художественное слово
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ - фортепиано
Программа концерта:
1. Ф. Шопен - Ноктюрн №2 Es-dur (ф-но)
2. А. Петров - Романс Настеньки из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово» (сопрано, трио)
3. П.Чайковский – «Подснежник» (трио)
4. П. Геккер – «Откуда такая нежность» (сопрано, трио)
5. М.Таривердиев–«Попытка ревности» (сопрано, трио)
6. М. Таривердиев – «Мне нравится, что вы больны не мной» (сопрано, трио)
7. К.Караев – «Вальс» из балета «Семь красавиц» (трио)
8. С. Рахманинов - Прелюдия cis-moll, (ф-но)
9. А. Петров - «Романс Настеньки» (фрагмент, ф-но)
10. Ж. Массне - «Элегия» (виолончель, ф-но)
11. Г. Свиридов - Трио a-moll (I часть «Элегия», трио)
12. Ж.Массне–«Размышление» из оперы «Таис», (скрипка, ф-но)
13. А.Петров – «Под лаской плюшевого пледа» из к\ф «Жестокий романс» (сопрано, трио)