Ограничения: 12+

Сборная программа современных поэтов о мамах и для мам, включившая в себя самое любимое стихотворение "Помни, ты - море" и, конечно же, все стихи, так отзывающиеся в сердцах прекрасных мам и не только. Все самое лучшее, трогательное, проникновенное ...мамам в настоящем, прошлом и будущем...посвящается!

Приготовьтесь открывать сердца, наполнять их любовью и теплом, которые вы обязательно унесете с собой, чтобы подарить близким людям. А лучше берите близких с собой и приходите большой компанией.

Господин Литвинович - талантливейший чтец, автор самого популярного поэтического блога (Сережи и стихи) в 2021 году. Артист, который популяризирует современных поэтов. Талант Сергея заключается именно в прочтении стихов — каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо - коснуться души слушателя.