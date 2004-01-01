Голос любви
День всех влюбленных в «Меридиан»
День всех влюбленных в «Меридиан»
Настоящие романтики всегда читали стихи своим возлюбленным, пели серенады под окном, дарили рассвет…
В этот день мы не будет отходить от классики и приглашаем вас 14 февраля на литературный вечер с гастрономическим сопровождением - «Голос любви».
Стихи от:
Серенады в живом исполнении от коллектива "Хорошие песни".
Гастрономический комплимент от бренд-шефа Максима Галецкого.
Инфо & билеты 288-789
Посвящается творчеству А.Петрова