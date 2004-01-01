День всех влюбленных в «Меридиан»

Настоящие романтики всегда читали стихи своим возлюбленным, пели серенады под окном, дарили рассвет…



В этот день мы не будет отходить от классики и приглашаем вас 14 февраля на литературный вечер с гастрономическим сопровождением - «Голос любви».



Стихи от:

Соня Баженова - шеф-редактор, ведущая Power хит радио.

Юлия Боровикова - поэтесса.

Михаил Романенко - актер Драматического театра Северного флота.



Серенады в живом исполнении от коллектива "Хорошие песни".



Гастрономический комплимент от бренд-шефа Максима Галецкого.