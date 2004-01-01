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Голос любви

День всех влюбленных в «Меридиан»

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События: Концерты, Творческие вечера, Вечер отдыха.

Настоящие романтики всегда читали стихи своим возлюбленным, пели серенады под окном, дарили рассвет…

В этот день мы не будет отходить от классики и приглашаем вас 14 февраля на литературный вечер с гастрономическим сопровождением - «Голос любви».

Стихи от:

  • Соня Баженова - шеф-редактор, ведущая Power хит радио.
  • Юлия Боровикова - поэтесса.
  • Михаил Романенко - актер Драматического театра Северного флота.


Серенады в живом исполнении от коллектива "Хорошие песни".

Гастрономический комплимент от бренд-шефа Максима Галецкого.

Цены

Инфо & билеты 288-789

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