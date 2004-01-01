Где музыка берет начало?
Композитору Евгению Крылатову посвящается
Композитору Евгению Крылатову посвящается
В Международный день защиты детей –
новая программа ансамбля «Легкие люди».
«Где музыка берет начало?».
Концерт посвящен композитору Евгению Крылатову,
чье 90-летие мы отмечаем в этом году.
В программе концерта песни, которые любимы поколениями слушателей и инструментальная музыка из кинофильмов.
Крылатые качели (Ю. Энтин – Е. Крылатов)
Прогулка (инструментальная тема из к/ф «Гостья из будущего»
Ты – человек! (Ю. Энтин – Е. Крылатов)
Не волнуйтесь понапрасну (М. Пляцковский – Е. Крылатов)
Мы – маленькие дети (Ю. Энтин – Е. Крылатов)
Где музыка берет начало? (Ю. Энтин – Е. Крылатов)
Колыбельная медведицы (Ю. Яковлев – Е. Крылатов)
Прекрасное далеко (Ю. Энтин – Е. Крылатов)
Звучат стихи Михаила Яснова, Вячеслава Сидорина, Олега Григорьева.
Екатерина Ефремова читает и поёт
Евгений Попов играет на скрипке
Екатерина Охраминская играет на виолончели
Петр Макаров — на фортепиано
Виталий Кондаков играет на ударных