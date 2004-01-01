В Международный день защиты детей –

новая программа ансамбля «Легкие люди».

«Где музыка берет начало?».

Концерт посвящен композитору Евгению Крылатову,

чье 90-летие мы отмечаем в этом году.



В программе концерта песни, которые любимы поколениями слушателей и инструментальная музыка из кинофильмов.



Крылатые качели (Ю. Энтин – Е. Крылатов)

Прогулка (инструментальная тема из к/ф «Гостья из будущего»

Ты – человек! (Ю. Энтин – Е. Крылатов)

Не волнуйтесь понапрасну (М. Пляцковский – Е. Крылатов)

Мы – маленькие дети (Ю. Энтин – Е. Крылатов)

Где музыка берет начало? (Ю. Энтин – Е. Крылатов)

Колыбельная медведицы (Ю. Яковлев – Е. Крылатов)

Прекрасное далеко (Ю. Энтин – Е. Крылатов)



Звучат стихи Михаила Яснова, Вячеслава Сидорина, Олега Григорьева.



Екатерина Ефремова читает и поёт

Евгений Попов играет на скрипке

Екатерина Охраминская играет на виолончели

Петр Макаров — на фортепиано

Виталий Кондаков играет на ударных