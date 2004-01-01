Где музы обитают

История Музыкальных салонов 19 века - это почти забытая история музыки. В наше время мы так привыкли к большим концертным залам, вмещающим тысячи людей одновременно, что трудно представить небольшую домашнюю сцену, на которой впервые ставят "Евгения Онегина" Чайковского. Домашняя атмосфера, возможность общения с исполнителями и музыкантами, а также самые последние новости из мира музыки - вот основные черты тех вечеров.

Публика салонов редко бывала случайной - каждый непременно должен был быть приглашен лично. Музыканты ансамбля «Серенада» приглашают вас в свой Музыкальный салон, в уютный Камерный зал с почти домашней атмосферой, где вы сможете насладиться чудесной музыкой Ф.Шуберта и Г.Доницетти, а после концерта пообщаться с нашими артистами, познакомиться с ними поближе и задать все интересующие вас вопросы.



Программа концерта:

Франц Шуберт. Квартет для флейты, гитары, альта и виолончели соль мажор в 5-ти частях



Гаэтано Доницетти. Квинтет для гитары и струнного квартета до мажор в 6-ти частях



Франц Шуберт «Серенада»



Франц Шуберт «Баркарола»



Гаэтано Доницетти. Ария Леоноры из оперы «Фаворитка»



Ансамбль «Серенада»

Екатерина Усатенко- флейта

Артур Клочков- скрипка

Марина Письменская- альт

Левон Аракелян- виолончель

Андрей Скороходов- гитара

Лилия Мифтахова- меццо-сопрано

Роман Рудометов - фортепиано

Художественное слово- Екатерина Ефремова