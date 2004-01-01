Гармония: от Баха до Ромби

Программа концерта

I отделение



Джеремайя Кларк (1674-1707)

Марш принца датского



Георг Фридрих Гендель (1685 - 1759)

«Rejoice greatly», ария сопрано из оратории «Мессия»



Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Финал из «Страстей по Матфею» (транскрипция для органа Шарль-Мари Видор)



«Quia respexit» из Магнификата



Иоганн Готфрид Вальтер (1684 - 1748).

Концерт си минор. Allegro - Adagio - Allegro

(по Антонио Вивальди (1678 - 1741)



Джованни Батиста Перголези (1710-1736)

Vidit suum из Stabat Mater



Жан-Адам Гилен (1680-1739)

Сюита второго тона (Prelude - Tierce en taille)



Луи Куперен (1626-1661)

Чакона (транскрипция для органа Джозефа Бонне)



Джулио Каччини - Владимир Вавилов

Ave Maria



II отделение



Олег Янченко (1939-2002)

Медитация



Сергей Рахманинов (1874 - 1943)

«Сирень»

«Здесь хорошо»



Гастон Белье (1863-1938)

Токката



Рейнальдо Ан (1874 - 1947)

«Клорис»



Сезар Франк (1822 – 1890)

Хорал a-moll, FWV 40



В.А.Моцарт.

Ария «Alleluja» из Мотета «Exsultate, jubilate», K 165



Зигфрид Карг-Элерт (1877 - 1933)

Хоральная прелюдия «Nun danket alle Gott»



Филипп Ромби (1968)

Ave Maria



Оксана Шилова

Российская оперная певица (сопрано), лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Мариинского театра, приглашенная солистка Большого театра, выпускница Санкт-Петербургской консерватории.

После окончания музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Оксана с высшим баллом поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию. На третьем курсе она была зачислена в Академию молодых певцов Мариинского театра.

Особая грань таланта петербургской артистки – это вокальная лирика. Оксана –интеллектуальная певица, излучающая особый внутренний свет и магнетизм. Романсы Глинки, Метнера, Прокофьева, Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Дебюсси, Гуно, Шоссона и др. композиторов в ее интерпретации обретают новый смысл и глубину, очаровывая публику яркой выразительностью, искренностью и осмысленностью интонаций.

Важное место в развитии и становлении Оксаны занимают победы в международных конкурсах, встречи и мастер-классы с Джоан Сазерленд, Еленой Образцовой, Миреллой Френи, Ренатой Скотто, Илеаной Котрубас и Пласидо Доминго.

Роль Виолетты в опере «Травиата» Верди принесла артистке большой успех в крупнейших оперных театрах России (Мариинский и Большой театр) и заслужила самые высокие оценки критиков. В мае 2016 г. состоялся ее успешный европейский дебют в Национальной опере Софии. В июле 2018 г. в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» исполнила партию Виолетты вместе с Пласидо Доминго (Жорж Жермон) под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Оксана Шилова регулярно выступает с концертными программами: в ее репертуаре «Мессия» Генделя, «Exsultate, Jubilate» Моцарта, «Сотворение мира» Гайдна, «Stabat Mater» Перголези, «Кармина Бурана» Орфа, «Свадебка» Стравинского. Она гастролировала с концертами в Бельгии, Великобритании, Италии, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, США и Аргентине, выступала на престижных международных фестивалях в Баден-Бадене и Эдинбурге.

В Оксане Шиловой гармонично сочетаются исключительные профессиональные качества современной оперной артистки: чарующий тембр голоса, тонкая музыкальность, виртуозная техника, многогранный драматический талант, внешняя красота и природная харизма. Ее сочное, упругое и теплое колоратурное сопрано завоевало признание российских и зарубежных почитателей оперного искусства.



Ирина Розанова (орган)

Известная Петербургская органистка, лауреат Российских и международных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Башмета, художественный руководитель проекта «Музыкальные вечера в Ораниенбауме», штатная органистка Капеллы «Таврическая», совместно с Александром Харьковским ведет программу «Звучащая сфера» на Радио «Россия» Санкт-Петербург.