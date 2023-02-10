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Гарри Поттер. Оркестр SONORUS

Симфонические саундтреки из к/ф «Гарри Поттер» в исполнении камерного оркестра Sonorus.

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События: Концерты.

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus — да будет звук!

ДК им. С.М. Кирова
10 февраля 2023
19:00

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