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Friendly Thug 52 Ngg

Большой сольный концерт Friendly Thug 52 Ngg в рамках тура Cristoforo Colombo

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События: Концерты.

Долгожданный альбом, в котором каждый сможет найти частичку себя. Мы послушаем новую музыку, а также вспомним всем полюбившуюся старую! Не упусти возможности провести этот вечер с нами! Friendly Thug — это яркий представитель нового поколения музыкантов, чье творчество покорило плейлисты миллионов слушателей. Его треки из месяца в месяц занимают лидирующие позиции в чартах. Артист известен такими треками, как: Calmer, Miss You, «Дом с привидениями», Boy$ и ещё многими другими хитами, которые вы сможете услышать вживую!

Место проведения: Babylon Кольский просп., 27

 

Город Мурманск
17 декабря
18:00
Цены

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