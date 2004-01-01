Фиджитал баскетбол

Первый турнир по фиджитал баскетболу

Турнир по фиджитал баскетболу состоится 23 июня — впервые в Мурманске!

Место: Легкоатлетический манеж в Долине Уюта

Начало: 12:30

Два этапа соревнований определят победителя.

Сначала спортсмены сразятся на приставках в баскетбольном симуляторе. На втором этапе с набранными в виртуальной игре очками, переместятся на реальную баскетбольную площадку и определят сильнейшего.

Также приглашаются зрители и группы поддержки игроков! Будет интересно!