Фиджитал баскетбол
Первый турнир по фиджитал баскетболу
Первый турнир по фиджитал баскетболу
Турнир по фиджитал баскетболу состоится 23 июня — впервые в Мурманске!
Место: Легкоатлетический манеж в Долине Уюта
Начало: 12:30
Два этапа соревнований определят победителя.
Сначала спортсмены сразятся на приставках в баскетбольном симуляторе. На втором этапе с набранными в виртуальной игре очками, переместятся на реальную баскетбольную площадку и определят сильнейшего.
Также приглашаются зрители и группы поддержки игроков! Будет интересно!