Евгений Южин

Самые романтичные песни из репертуара легендарных певцов Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского и Евгения Мартынова прозвучат в новой программе Евгения Южина – обладателя I премии конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участника телепроекта «Главная сцена», лауреата Международного конкурса молодых оперных певцов BBС – Singer of the World (Великобритания).

«Яблони в цвету», «Эти глаза напротив», «Сердца на снегу», «Чертово колесо», «Твои следы», «Аленушка», «Баллада о матери», «Вечная весна», «Скажите, девушки, подружке вашей…» – в блестящем исполнении Южина давно любимые песни обретут новое звучание, ведь «золотому тенору России» всегда удается вдохнуть в мелодии ретро дыхание сегодняшнего дня.

В этот вечер музыкальный ряд будет дополнен видеоматериалами, иллюстрирующими жизнь, творчество и удивительные судьбы кумиров прошлых лет.

В концерте принимает участие Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Дирижер – Тимур Мадаминов.