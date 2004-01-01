Этих дней не смолкнет слава

Программа концерта



1. Музыка Константина Шаханова, слова Николая Рубцова «Видение на холме»

2. Музыка Яна Френкеля, слова Расула Гамзатова «Журавли»

3. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козловского «Последний аккорд»

4. Музыка Рафаила Хозака, слова Евгения Аграновича «От героев былых времён» из кинофильма «Офицеры»

5. Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам»

6. Музыка Марка Фрадкина, слова Евгения Долматовского «Случайный вальс»

7. Музыка Анатолия Новикова, слова Якова Шведова «Смуглянка»

8. Музыка Валерия Гаврилина, слова Виктора Максимова «Два брата»

9. Музыка Никиты Богословского, слова Владимира Агатова «Тёмная ночь» из К/ф «Два бойца»

10. Музыка Д. Кижаева, слова Л. Никольской «Баллада погибшего сына»

11. Музыка Евгения Мартынова, слова Роберта Рождественского «Встреча друзей»

12. Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Танича «Идёт солдат по городу»

13. Музыка Бориса Мокроусова, слова Александра Жарова «Заветный камень»

14. Музыка В. Лебедева, слова В. Балдина «Русский мир»

15. Музыка Джимми Макхью, слова Харольда Адамса «Бомбардировщики»

16. Музыка Василия Соловьёва-Седого, слова Александра Чуркина «Вечер на рейде»



Сергей Зыков - артист, певец, лауреат международных конкурсов. Обладает прекрасным баритоном, является победителем двух престижных конкурсов песен и романсов: «Весна романса-2005» (Санкт-Петербург, премия ГРАН-ПРИ) и «Романсиада-2007» (Москва, премия ГРАН-ПРИ).

Имеет большую практику концертных выступлений в Санкт-Петербурге и гастрольных концертов по России. Выступает в сопровождении музыкальных ансамблей, а также работает со многими оркестрами русских народных инструментов России.

Является постоянным участником фестивалей А. Петрова и В. Гаврилина.