Прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море

В заполярной «Кировке» стартует новый проект – иммерсивный променад «Если город заговорит».

Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители услышат голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска.

Весь променад пронизан темой моря, которое завораживает, волнует, пугает, а ещё смешит, иногда исчезает, громоздит бури, пожирает корабли, дарует богатство. Оно мудрое и нежное, сильное и непредсказуемое. Но главное - море нас зовёт. Спектакль позволит перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир, где декорациями будет город, а зрители станут полноценными участниками всего действия.

Начнется спектакль на площади возле Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а закончится на Морском вокзале флэшмобом «Парус мечты».

Иммерсивный променад «Если город заговорит» подготовлен специалистами мурманской «Кировки» и осуществляется при поддержке гранта Губернатора Мурманской области А.В.Чибиса.

Мероприятие доступно для посещения по Пушкинской карте.