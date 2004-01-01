77-я годовщина освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
Программа концерта
- К. Листов. В землянке
- М.Таривердиев. Забытый мотив из кинофильма «17 мгновений весны»
- М.Таривердиев. Прелюдия для Кэт из кинофильма «17 мгновений весны»
- Муз.Н.Богословского, сл.В. Агатова. Темная ночь.
- Муз. Е .Петербургского сл.Я.Галицкого. Синий платочек.
- Русская народная песня. Зачем тебя я, милый мой, узнала
- Д.Шостакович. Вальс
- М.Таривердиев. Прелюдия из цикла «Настроения»
- М.Таривердиев. Двое в кафе из кинофильма «17 мгновений весны»
- Муз.М.Блантера, сл. М.Исаковского. В лесу прифронтовом
- А. Джойс Осенний сон
- Муз.В.Мартынова,сл. А.Дементьева. Баллада о матери
- Муз.М. Минкова сл. И.Шаферана.Если б не было войны»
- Муз.М.Блантера, сл. М.Исаковского. Катюша
Исполнители:
Ансамбль СЕРЕНАДА в составе:
- Андрей Скороходов - гитара
- Надежда Ефремова - скрипка
- Марина Письменская - альт
- Ольга Ласкина - контрабас
- Сергей Горбатюк - труба
- Виталий Кондаков - ударные
ХОР Мурманской областной филармонии. Руководитель - Тимофей Перминов.
Художественное слово - Денис Дмитриев и Татьяна Смирнова.
В программе - стихи и проза А.Вертинского, Дж.Майера,С.Алексеевич, воспоминания Алисы Фрейндлих.