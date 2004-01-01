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Если б не было войны

Концерт ансамбля «Серенада»

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

77-я годовщина освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Программа концерта

  • К. Листов. В землянке
  • М.Таривердиев. Забытый мотив из кинофильма «17 мгновений весны»
  • М.Таривердиев. Прелюдия для Кэт из кинофильма «17 мгновений весны»
  • Муз.Н.Богословского, сл.В. Агатова. Темная ночь.
  • Муз. Е .Петербургского сл.Я.Галицкого. Синий платочек.
  • Русская народная песня. Зачем тебя я, милый мой, узнала
  • Д.Шостакович. Вальс
  • М.Таривердиев. Прелюдия из цикла «Настроения»
  • М.Таривердиев. Двое в кафе из кинофильма «17 мгновений весны»
  • Муз.М.Блантера, сл. М.Исаковского. В лесу прифронтовом
  • А. Джойс Осенний сон
  • Муз.В.Мартынова,сл. А.Дементьева. Баллада о матери
  • Муз.М. Минкова сл. И.Шаферана.Если б не было войны»
  • Муз.М.Блантера, сл. М.Исаковского. Катюша


Исполнители:

  • Лилия МИФТАХОВА (вокал)


Ансамбль СЕРЕНАДА в составе:

  • Андрей Скороходов - гитара
  • Надежда Ефремова - скрипка
  • Марина Письменская - альт
  • Ольга Ласкина - контрабас
  • Сергей Горбатюк - труба
  • Виталий Кондаков - ударные


ХОР Мурманской областной филармонии. Руководитель - Тимофей Перминов.

Художественное слово - Денис Дмитриев и Татьяна Смирнова.

В программе - стихи и проза А.Вертинского, Дж.Майера,С.Алексеевич, воспоминания Алисы Фрейндлих.

Филармония
31 октября
17:00
Цены

400 руб.

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