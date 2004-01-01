Ограничения: 16+

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей Елены Ваенги. В век глобализации, мощных интернет-технологий и повсеместной рекламы она скромно стоит в стороне и поёт не для коммерции, а для людей. Таких, как она сама.

Елена часто благодарит своих поклонников и повторяет “Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты. Какие люди вокруг меня, такая я и есть”.

Она одинаково естественна, когда исполняет “Курю” и “Королеву”, непосредственна и легка, когда поёт “Цветы” и очень трагична, когда со сцены звучит “Шопен”, “Остановка” или “Белая Птица”. Эти искренние эмоции очень близки и понятны её зрителям, а в строках песен они находят самих себя.

Если бы Некрасов был нашим с вами современником, то прототипом героини с истинно сложным русским характером стала бы Елена. Именно о ней можно было сказать: ”Где ж, как не в буре, и развернуться славянской натуре?” Однако, она не любит громких сравнений. Как и не воспринимает всерьёз те звания, которыми её награждают поклонники, критики и российская эстрада в целом. Потому что за шаблонными “Королева шансона”, “Артист с большой буквы”, “Поэтесса” и “Принцесса” обычно стоит тщательно выверенный медийный образ пиар-специалистами. А Ваенга НАСТОЯЩАЯ - про искренность и надрыв.

Елена Ваенга — это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере. Эта диалектика души видна и в музыкальных произведениях, которые Елена создает на сцене. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен. Елена в интервью шутила, что, на самом деле, замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля юмора, а всё остальное - исповедь.

Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на её концерте. Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна.

А главное — одинакова и в жизни, и на сцене.