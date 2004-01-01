Элла и Луи. Джазовые портреты

Новая программа звезды проекта «Большой джаз 2022» телеканала Россия-Культура, тромбонистки и вокалистки Анастасии Ивановой, вобрала в себя золотые шедевры эпохи традиционного джаза. Произведения Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина и других известных композиторов в авторских аранжировках лягут в основу этой яркой, зажигательной и музыкально насыщенной программы, перенося слушателей в чарующую атмосферу джазовых концертов первой половины прошлого столетия!



В этот вечер на сцену выйдут:

Анастасия Иванова - тромбон, вокал

Анна Левковцева - фортепиано

Ксения Савченко - контрабас

Игорь Ямпольский - ударные