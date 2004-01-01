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Элла и Луи. Джазовые портреты

Квартет Анастасии Ивановой

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События: Концерты.

Новая программа звезды проекта «Большой джаз 2022» телеканала Россия-Культура, тромбонистки и вокалистки Анастасии Ивановой, вобрала в себя золотые шедевры эпохи традиционного джаза. Произведения Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина и других известных композиторов в авторских аранжировках лягут в основу этой яркой, зажигательной и музыкально насыщенной программы, перенося слушателей в чарующую атмосферу джазовых концертов первой половины прошлого столетия!

В этот вечер на сцену выйдут:
Анастасия Иванова - тромбон, вокал
Анна Левковцева - фортепиано
Ксения Савченко - контрабас
Игорь Ямпольский - ударные

Филармония
26 февраля
17:00

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