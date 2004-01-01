Южный ветер везут из Петербурга



Полтора часа горячих испанских ритмов согреют зрителей Мурманской областной филармонии 16 декабря. Именно так "El viento del sur" ( Южный ветер) назвали свою концертную программу виртуозы из Санкт-Петербурга, известные на международных площадках.

И это не удивительно: руководитель программы Владимир Слободин один из ярких представителей российской фламенко -сцены, Лауреат международных конкурсов, участник российских фестивалей фламенко, победитель конкурса Леонида Агутина "КаверниАгутина3" в инструментальной номинации, автор музыки знакомых мурманчанам спектаклей фламенко в постановке Натальи Зайковой "Фрида", "ДНК Кармен" и других.

Авторскую музыку и композиции «новой волны» в мурманском концерте квартета El Lobo Proyecto украсит голос обладательницы титула "Голос Фламенко России" Татьяны Шишковой, которую мурманский зритель также мог видеть в вышеупомянутых спектаклях. Певица и композитор свободно владеет стилем World Music и имеет в своём репертуаре песни на многих языках.

Молитвы Марокко, страсть Андалусии, ритмы Африки, «классические» испанцы и новая волна Владимира Слободина - все это ждёт зрителей программы в сочном исполнении лауреатов международных конкурсов Константина Ушакова - гитара фламенко, Аси Келль - флейта и Сергея Коняева- перкуссия!