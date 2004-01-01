El Lobo Proyecto
Концерт Владимира Слободина (гитара фламенко)
Концерт Владимира Слободина (гитара фламенко)
Южный ветер везут из Петербурга
Полтора часа горячих испанских ритмов согреют зрителей Мурманской областной филармонии 16 декабря. Именно так "El viento del sur" ( Южный ветер) назвали свою концертную программу виртуозы из Санкт-Петербурга, известные на международных площадках.
И это не удивительно: руководитель программы Владимир Слободин один из ярких представителей российской фламенко -сцены, Лауреат международных конкурсов, участник российских фестивалей фламенко, победитель конкурса Леонида Агутина "КаверниАгутина3" в инструментальной номинации, автор музыки знакомых мурманчанам спектаклей фламенко в постановке Натальи Зайковой "Фрида", "ДНК Кармен" и других.
Авторскую музыку и композиции «новой волны» в мурманском концерте квартета El Lobo Proyecto украсит голос обладательницы титула "Голос Фламенко России" Татьяны Шишковой, которую мурманский зритель также мог видеть в вышеупомянутых спектаклях. Певица и композитор свободно владеет стилем World Music и имеет в своём репертуаре песни на многих языках.
Молитвы Марокко, страсть Андалусии, ритмы Африки, «классические» испанцы и новая волна Владимира Слободина - все это ждёт зрителей программы в сочном исполнении лауреатов международных конкурсов Константина Ушакова - гитара фламенко, Аси Келль - флейта и Сергея Коняева- перкуссия!
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