Людовико Эйнауди вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Мамочка» Ксавье Долана. Сегодня, когда сам Эйнауди уже долгое время не дает концертов с оркестром, агентство «Неоклассика», впервые познакомившее российских слушателей с творчеством этого прекрасного композитора, дарит уникальную возможность насладиться его лучшими произведениями в исполнении виртуозных музыкантов «Солисты Неоклассика» и струнного оркестра.