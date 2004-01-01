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Earth, Wind & Fire

Трибьют легендарной группы

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События: Концерты.

Okean Hall и конгресс-отель "Меридиан" представляет вашему вниманию эксклюзивную программу от народного артиста России Сергея Жилина и его «Фонограф-Джаз-Бэнда», которая перевернет ваше представление о многогранности музыки и джаза в частности.

Всеми узнаваемые хиты из одноименного фильма "1+1" и легендарные песни от королей джаза, диско-фанка, соула, джаз-рока в воплощении уникальной программы Сергея Жилина - «Fantasy»!

Уникальное представление от пианиста, дирижера, бэнд-лидера, аранжировщика, композитора и педагога - Сергея Сергеевича Жилина, которое расширит ваши музыкальные границы!

Сбор гостей в 18:00

Okean Hall
21 марта
19:00
Цены

Инфо&бронь 288-789

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