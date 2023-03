Выдающиеся хиты «самого успешного артиста всех времен» - «Billie Jean», «Remember the Time», «Black or White», «The way you make me feel», «P.Y.T», «Smooth Criminal», «You are not alone» , «Liberian Girl» - прозвучат в авторских джазовых аранжировках, которые заставят по-новому взглянуть на творчество обладателя 15 премий Грэмми.



Джазовые Портреты Майкла Джексона— это невероятное сочетание мейнстрима , афро бита, латины, рэгги , фанка и этно джаза! Зрители услышат «диалоги» музыкантов , импровизирующих на темы песен легендарного короля поп-музыки.

Олег и Наталья Бутман — яркий творческий тандем, признанный брэнд на мировой джазовой сцене. Эта харизматичная , страстная и неповторимая пара вместе уже 17 лет. За это время было создано огромное количество проектов. Их первый альбом «Passion» /«Страсть» , выпущенный в 2009г , стал одним из самых продаваемых альбомов лейбла «Butman music» и был отмечен критиками Нью-Йорка, получив пять звезд в журнале «DownBeat».

Презентация второго альбома «Runway» 2012г. с успехом прошла на одной из самых престижных площадок Нью-Йорка «Dizzy’s Coca-Cola Club» в Линкольн Центре.

Помимо 6 сольных пластинок музыканты приняли участии в записи более 20 альбомов, и не только джазовых коллег (Ума-Турман, Оберманекен, Эрик Мариенталь, Лариса Долина, Давид Голощекин, Дэцл, Joshua Gun, Сергей Мазаев и др….).

Олег и Наталья Бутман объездили весь мир. Они являются участниками джазовых фестивалей Канады ,США ,стран Европы, Израиля, Японии.

В 2018 г. Олег и Наталья приняли участие в историческом для России концерте «The International Jazz Day 2018 All-Star Global Concert» , который проходил в Санкт-Петербурге.

Имя Олега Бутмана включено в американскую «Энциклопедию Джаза» Джона Лиза, 1992г, в «Энциклопедию Джаза» Айры Гитлера, 2007г, а также Олег и Наталья включены в российскую энциклопедию Джаза Владимира Фейертага.



Наталья Бутман (вокал, рояль, китара)

Олег Бутман (барабаны)

Дмитрий Мосьпан (саксофон)

Макс Шибин (гитара)

Павел Протасов (бас-гитара)