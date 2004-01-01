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Джазовый квартет Артура Медведева

Саксофон, фортепиано, контрабас, ударные

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События: Концерты.

Программа концерта:

1 отделение

  • Nature Boy (Eden Ahbez) — Дитя природы (Иден Абез)
  • Mother land (Artur Medvedev) — Родина (Артур Медведев)
  • If i should loose you (Ralph Rainger) — Если суждено потерять тебя (Ральф Рэйнгер)
  • 7 nights in Tunisia (Dizzy Gillespie) — 7 ночей в Тунисе (Диззи Гиллеспи)

2 отделение

  • Passion Dance (McCoy Tyner) — Танец страсти (Маккой Тайнер)
  • Brazilian like (Michel Petrucciani) — Бразильцы любят (Мишель Петруччиани)
  • You and the night and the music (Arthur Schwartz) — Ты, ночь и музыка (Артур Шварц)
  • Seregende (Dmitriy Bratyhin) — Серэгендэ (Дмитрий Братухин)
  • Turn around (Ornette Coleman) — Повернись (Орнетт Коулман)

Артур Медведев — саксофон
Дмитрий Братухин — фортепиано
Филипп Мещеряков — контрабас
Андрей Иванов — ударные.

Артур Медведев начал свой творческий путь в Улан-Удэ. Он учился в Музыкально-гуманитарном лицее под руководством Елены Вячеславовны Шайдуровой. Затем уехал учиться в Бельгийскую консерваторию.
Сейчас Артур один из известнейших европейских джазовых саксофонистов, работавший до 2019 года совместно с мировым саксофонистом и лидером Brussels Jazz Orchestra - Frank Vaganee. Артур выступал на крупнейших европейских джазовых фестивалях и был удостоен кубка Play Right.
В 2019 г. Артур вернулся в Россию и создал свой джазовый квартет с известными музыкантами Санкт-Петербурга и Москвы.
«Мы следуем модным джазовым трендам в сочетании с неимоверной эмоциональностью и в то же время общедоступностью музыки для широкого слушателя», — так говорят о себе участники коллектива. Вы услышите разноплановые композиции, большая часть которых звучит в России впервые.

Филармония
4 мая
18:00
Цены

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