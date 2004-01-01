Джазовый квартет Артура Медведева

Программа концерта:

1 отделение

Nature Boy (Eden Ahbez) — Дитя природы (Иден Абез)

Mother land (Artur Medvedev) — Родина (Артур Медведев)

If i should loose you (Ralph Rainger) — Если суждено потерять тебя (Ральф Рэйнгер)

7 nights in Tunisia (Dizzy Gillespie) — 7 ночей в Тунисе (Диззи Гиллеспи)

2 отделение

Passion Dance (McCoy Tyner) — Танец страсти (Маккой Тайнер)

Brazilian like (Michel Petrucciani) — Бразильцы любят (Мишель Петруччиани)

You and the night and the music (Arthur Schwartz) — Ты, ночь и музыка (Артур Шварц)

Seregende (Dmitriy Bratyhin) — Серэгендэ (Дмитрий Братухин)

Turn around (Ornette Coleman) — Повернись (Орнетт Коулман)

Артур Медведев — саксофон

Дмитрий Братухин — фортепиано

Филипп Мещеряков — контрабас

Андрей Иванов — ударные.

Артур Медведев начал свой творческий путь в Улан-Удэ. Он учился в Музыкально-гуманитарном лицее под руководством Елены Вячеславовны Шайдуровой. Затем уехал учиться в Бельгийскую консерваторию.

Сейчас Артур один из известнейших европейских джазовых саксофонистов, работавший до 2019 года совместно с мировым саксофонистом и лидером Brussels Jazz Orchestra - Frank Vaganee. Артур выступал на крупнейших европейских джазовых фестивалях и был удостоен кубка Play Right.

В 2019 г. Артур вернулся в Россию и создал свой джазовый квартет с известными музыкантами Санкт-Петербурга и Москвы.

«Мы следуем модным джазовым трендам в сочетании с неимоверной эмоциональностью и в то же время общедоступностью музыки для широкого слушателя», — так говорят о себе участники коллектива. Вы услышите разноплановые композиции, большая часть которых звучит в России впервые.