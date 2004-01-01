Джазовый квартет Артура Медведева
Саксофон, фортепиано, контрабас, ударные
Саксофон, фортепиано, контрабас, ударные
Программа концерта:
1 отделение
2 отделение
Артур Медведев — саксофон
Дмитрий Братухин — фортепиано
Филипп Мещеряков — контрабас
Андрей Иванов — ударные.
Артур Медведев начал свой творческий путь в Улан-Удэ. Он учился в Музыкально-гуманитарном лицее под руководством Елены Вячеславовны Шайдуровой. Затем уехал учиться в Бельгийскую консерваторию.
Сейчас Артур один из известнейших европейских джазовых саксофонистов, работавший до 2019 года совместно с мировым саксофонистом и лидером Brussels Jazz Orchestra - Frank Vaganee. Артур выступал на крупнейших европейских джазовых фестивалях и был удостоен кубка Play Right.
В 2019 г. Артур вернулся в Россию и создал свой джазовый квартет с известными музыкантами Санкт-Петербурга и Москвы.
«Мы следуем модным джазовым трендам в сочетании с неимоверной эмоциональностью и в то же время общедоступностью музыки для широкого слушателя», — так говорят о себе участники коллектива. Вы услышите разноплановые композиции, большая часть которых звучит в России впервые.