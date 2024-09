Джаз. Истории. Любовь

В зрительном зале гаснет свет, а на сцене зажигаются яркие огни ночного города… Three. Two. One. И вот вы уже оказались в Нью-Йорке середины прошлого века.

Взгляните на сцену: там, среди софитов, начинают собираться музыканты. Зал в ожидании. А вот и главный герой сегодняшнего вечера — Алексей Светлов. Его бархатный, чувственный баритон мгновенно переносит вас то в тихий ресторанчик в самом сердце города, где вы вспоминаете первую любовь, то резко оказываетесь в самом отвязном ночном клубе времен сухого закона, где шампанское льется рекой, а ноги сами отстукивают ритм вместе с оркестром.



Выступления Алексея Светлова — это не просто исполнение главных музыкальных композиций прошлого столетия, а проникновенные беседы со зрителями и нотка юмора. От лирических баллад Френка Синатры и Луи Армстронга до зажигательных ритмов Дюка Элленгтона — в этот вечер каждая мелодия поможет вам забыть о суете будней и раствориться в волшебных звуках джаза.

О коллективе:

Алексей Светлов - вокал

В прошлом участник телепроекта «Фабрика звёзд», Алексей несколько лет назад серьёзно увлёкся джазом и теперь успешно выступает на различных концертных площадках России как в малом составе, так и с биг-бэндом.



Лера Герценова - фортепиано

Известная джазовая пианистка, играющая в различных стилях (Jazz, Soul, Fusion, Ethno, Pop).

Лауреат конкурса "Осенний Марафон". Обладатель премии "Лучший концертмейстер" конкурса "Весна романса".

Автор джазового проекта "Armenian Swifts".Выступала с авторским проектом на джазовых площадках Финляндии и Австрии.



Михаил Шипов - саксофон

Яркий темпераментный саксофонист, лауреат международных конкурсов, играющий в различных стилях

(Jazz, Soul, Fusion, Ethno, Pop). Принимал участие во международных фестивалях, музыкальных проектах и составах, также регулярно выступает сольно. Сотрудничает с Chigadaev Big Band, JFC Potluck Big Band, Биг бэнд Ивана Васильева, Big Ethno Project.



Даниил Гуков — барабаны

Джазовый барабанщик играющий в разных стилях от традиционного джаза до современного нео бопа и нео соула. Окончил колледж искусств в г. Киров и институт культуры в Санкт - Петербурге. Начал свой осознанный путь на джазовых джемах, где открывал для себя нюансы исполнения. Там же обрел много знакомств и благодаря этому успешно сотрудничал в таких коллективах как "джаз ретро бенд Близкие люди", "Пролетарское танго". А также сотрудничал с трубачом Иваном Васильевым, Лерой Гехнер, Эми Питерс, группой "Brazzaville" и многими другими.



Филипп Мещеряков - контрабас.

Известный и успешный петербургский контрабасист, лауреат международных конкурсов, выступающий на лучших площадках России, в том числе в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Автор проекта JazzPhill. Осенью 2022 года коллектив выпустил альбом. Участник многих международных фестивалей и джазовых проектов, в том числе Continuum Quintet.