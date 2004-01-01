Два гения. Отец и сын

Концерт посвящен творчеству Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филиппа Эммануила, ставшего при жизни, как и отец, великим композитором.



Первое отделение:

И.С.Бах Концерт для гобоя с оркестром Фа мажор

К.Ф.Э.Бах Концерт для гобоя с оркестром Си бемоль мажор (2 и 3 ч.)



Второе отделение:

И.С.Бах Бранденбургский концерт №3 Соль мажор

И.С.Бах Концерт для гобоя с оркестром ре минор

К.Ф.Э.Бах Концерт для флейты с оркестром ре минор в редакции для гобоя и струнных

Сила воздействия музыки И.С.Баха на слушателей казалась необъяснимой. Вся музыкальная история делится на добаховскую и послебаховскую. Музыковеды разных поколений тщетно бросались разгадывать загадку баховского магнетизма. Ответ находили то в особом совершенстве форм произведений, то в осознанном изображении «аффектов» посредством особых риторических фигур, то в мистической числовой символике.



У И. С. Баха было 20 детей и только четверо сыновей стали композиторами. Карл Филипп Эммануил Бах, один из тех, кто пошел по стопам отца. Во второй половине XVIII века Карл Филипп Эммануил был очень известен. Музыка Карла Филиппа оказала влияние на Гайдна и Бетховена, который выражал его гению «искреннее восхищение и уважение». Такую известность Карл Филипп заслужил в основном благодаря своим клавирным сонатам, которые открыли важную эпоху в развитии музыкальных форм. Эти сонаты замечательны ещё и свободой и разнообразием в строении; они отличаются от произведений как Итальянской, так и Венской школ, приближаясь скорее к циклическим и импровизационным формам, которые стали стандартом несколько поколений спустя. Его произведения полны изобретательности и непредсказуемости, они насыщены широким спектром эмоций.



Сергей Горбатюк

Дирижёр, трубач и педагог Сергей Горбатюк родился в семье музыкантов.

Среднее специальное образование получил в Мурманском музыкальном училище по классу «труба» у преподавателя Н.Н.Головахина в 2005 году. В этом же году стал лауреатом I степени на I Всероссийском конкурсе «Серебряные звуки» г. Петрозаводск.



В 2010 г. окончил Петрозаводскую Государственную консерваторию им. А. К. Глазунова по классу «труба» у доцента, Заслуженного артиста Республики Карелия Д.М.Иванова.



В 2018 г. с отличием окончил Казанскую Государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у профессора, Заслуженного деятеля искусств РФ С.В.Ферулёва.

Сергей Горбатюк - лауреат международных конкурсов. Ведёт активную концертную деятельность. В настоящее преподаёт в Мурманском колледже искусств. Его студенты неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.



Алексей Балашов – гобоист, лауреат международных конкурсов. Окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, участник и лауреат многих международных фестивалей в России и Германии. Выступал на лучших концертных площадках России и Европы, на радио «Орфей» и в Европейском вещательном союзе (EBU). В 2009 году Алексей Балашов был приглашённым артистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением народного артиста России В. И. Федосеева. С 2010 по 2013 год Алексей Балашов работал артистом Академического симфонического оркестра Московской Филармонии под управлением народного артиста СССР, профессора А. Ю. Симонова. В 2013 году Алексей Балашов был художественным руководителем оркестра Царской Башни. В настоящее время он ведёт активную концертную деятельность как солист, имея в репертуаре почти все основные произведения, написанные для гобоя. Много гастролирует по России, Украине, Казахстану, Молдавии, Румынии, Китаю, Финляндии, Швеции, Испании и Германии.