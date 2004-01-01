Думай по-зеленому

История Дня экологических знаний началась в 1992 году на конференции Организации объединенных наций по проблемам окружающей среды. Этот день отмечается 15 апреля во многих странах мира. Цель праздника – продвижение экологических знаний, информирование об актуальных экологических проблемах и состоянии экологии, формирование экологической культуры и мышления.



Экологическое мышление – это устойчивое понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли, ощущение ответственности за возможные последствия своих действий с точки зрения сохранения природы и жизни на планете.



Пособие Юрия Хотунцева «Человек, технологии, окружающая среда» адресовано студентам, преподавателям технологии и всем, кто интересуется проблемами социальной экологии и экологии человека. В пособии кратко описаны биологические основы экологии, технологические революции, проблемы производства энергии, пути загрязнения атмосферы и влияние на планету парникового эффекта, загрязнение гидросферы, сокращение площади лесов, природоохранная деятельность, экологическое мышление и воспитание, экологическая мораль и культура.



Что мы понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики? Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире? На эти вопросы отвечает книга Тимоти Мортона «Стать экологичным».



Новую, малоизученную сферу проектной деятельности открывает издание Александра Уварова «Экологический дизайн». Производители информируют нас об «экологических» характеристиках продукта, но действительно ли эти продукты имеют экологическую целесообразность, может ли их использование сократить негативное влияние человека на окружающую среду? Как измерить влияние продукта на природное окружение? Эта книга – о том, какую роль играет дизайн в процессе взаимодействия человека с окружающим его миром.