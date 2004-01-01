Фильм Павла Плеханова «Дуальность» посвящен истории создания одноименной выставки, которая сейчас действует в Центре современного искусства 21 А. Авторы экспозиции - Мария Михайленко и Юрий Шачнев. Лейтмотивом выставки стал искусственный розовый свет, хорошо знакомый жителям Заполярья. Выставка совмещает классические виды графики — линогравюру и каллиграфию, но в современной подаче.

Фильм «Дуальность» исследует вопросы вокруг появления выставки и ее названия.