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Дуальность

Премьера документального фильма 

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События: Видеотрансляции.

Фильм Павла Плеханова «Дуальность» посвящен истории создания одноименной выставки, которая сейчас действует в Центре современного искусства 21 А.  Авторы экспозиции - Мария Михайленко и Юрий Шачнев. Лейтмотивом выставки стал искусственный розовый свет, хорошо знакомый жителям Заполярья. Выставка совмещает классические виды графики — линогравюру и каллиграфию, но в современной подаче.

Фильм «Дуальность» исследует вопросы вокруг появления выставки и ее названия.

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