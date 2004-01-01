«Нельзя лишаться совести. Потерять совесть — все потерять. И совесть надо внушать с самого раннего детства. <…> Добро, любовь, совесть — вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетания, ни изысканные рифмы, ни яркий колорит»

Дмитрий Шостакович.



Дмитрий Шостакович – одна из самых ярких и сложных фигур в истории музыки.

Он стал воплощением гения, который разделил со своим народом все тяготы, выпавшие на его долю в 20 веке.



Название программы – музыкальная монограмма Шостаковича; последовательность нот, которая часто встречается в его произведениях:

D (ре), S (ми бемоль), C (до), H (си)



В программе прозвучат известные сочинения композитора:



1. «Элегия и полька» для струнного квартета (1930г.) – произведения, написанные Шостаковичем за одну ночь под впечатлением от концерта квартета им. Вильома



2. Романсы и песни из сборника «Песни фронтовых дорог» (1941г.): «Хабанера», «Старый муж», «Оделась туманом Гренада», «Песня Анюты»



3. Фортепианный квинтет соль минор op.57 (1940г.) – одно из редких «успешных» сочинений композитора, единодушно принятых и критиками, и коллегами, и публикой



4. «Вальс из джазовой сюиты №2» (1938г.) - невероятно популярный во всем мире, известный на Западе под названием «Русский вальс»



Исполнители:



Михаил Козырев – фортепиано

Евгений Попов – скрипка

Артур Клочков – скрипка

Марина Письменская – альт

Екатерина Охраминская – виолончель

Лилия Мифтахова – меццо-сопрано