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DSCH

Посвящается Дмитрию Шостаковичу

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События: Концерты.

«Нельзя лишаться совести. Потерять совесть — все потерять. И совесть надо внушать с самого раннего детства. <…> Добро, любовь, совесть — вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетания, ни изысканные рифмы, ни яркий колорит»
Дмитрий Шостакович.

Дмитрий Шостакович – одна из самых ярких и сложных фигур в истории музыки.
Он стал воплощением гения, который разделил со своим народом все тяготы, выпавшие на его долю в 20 веке.

Название программы – музыкальная монограмма Шостаковича; последовательность нот, которая часто встречается в его произведениях:
D (ре), S (ми бемоль), C (до), H (си)

В программе прозвучат известные сочинения композитора:

1. «Элегия и полька» для струнного квартета (1930г.) – произведения, написанные Шостаковичем за одну ночь под впечатлением от концерта квартета им. Вильома

2. Романсы и песни из сборника «Песни фронтовых дорог» (1941г.): «Хабанера», «Старый муж», «Оделась туманом Гренада», «Песня Анюты»

3. Фортепианный квинтет соль минор op.57 (1940г.) – одно из редких «успешных» сочинений композитора, единодушно принятых и критиками, и коллегами, и публикой

4. «Вальс из джазовой сюиты №2» (1938г.) - невероятно популярный во всем мире, известный на Западе под названием «Русский вальс»

Исполнители:

Михаил Козырев – фортепиано
Евгений Попов – скрипка
Артур Клочков – скрипка
Марина Письменская – альт
Екатерина Охраминская – виолончель
Лилия Мифтахова – меццо-сопрано

Филармония
4 февраля
18:00
Цены

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