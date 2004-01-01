Дорожные песни бардов
Новая программа проекта «Бард-Вагон»
Новая программа проекта «Бард-Вагон»
Сколько пройдено туристами маршрутов по нашей необъятной стране? А сколько написано добрых песен в походах, у ночных костров, под стук колес в вагонах поездов в компании хороших друзей? Участники проекта БВ, исколесив с гастролями большую часть России, могут с уверенностью сказать: истосковался зритель по живой песне. Мы рады представить вам очередную страничку книги бардовской песни. В программе прозвучат песни классиков, написанные в разное время (Ю.Визбор, А.Якушева, Ю.Кукин, А.Городницкий, Ю.Ким, С.Никитин, В.Берковский, С.Крылов, А.Загот ..), а также песни современных авторов ( Ю.Лорес, А.Киреев, А.Иванов, А.Гейнц и С.Данилов, М.Новиков…).
Участники проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты:
Р.s.: В рамках программы (к 10-летию коллектива) пройдет презентация нового альбома и новой книги «Приключения Бард-вагона»!