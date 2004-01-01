Доходное место

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Рязанский государственный Ордена "Знак Почета" областной театр драмы

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События: Спектакли.

Жанр: Комедия в 2-х действиях

Автор: Александр Островский

Комедия с антрактом

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут

Автор: А.Н. Островский

Режисcёр: Арсений Кудря

Художник-постановщик: Геннадий Скоморохов

Художник по свету: Тарас Михалевский

Музыкальное оформление: Сергей Потапов

Замечательная комедия Островского, написанная в середине XIX века, в момент своего появления вызывала большие споры в кругах писателей и журналистов и была отмечена даже Львом Толстым. Что же так увлекало всех  в этой комедии?

Молодой человек, недавно окончивший  университет, всей душой стремится приносить пользу обществу, но его амбиции и идеалы постоянно держат его в противостоянии с коллегами и даже с родственниками. Успехи его на службе, где он хотел приносить только пользу, незначительны и авторитет его невелик.

А тут он встречает прекрасную молодую девушку, в которую влюбляется. И что может быть лучше счастливой  свадьбы для молодой красивой пары?

Однако девушка простая, чистая и наивная легко воспринимает как его идеи, так  и чужие. И вот уже ее маменька и сестра наставляют молодую жену «проси мужа - давай денег да давай, где хочешь возьми, да подай. Умел жениться, умей и жену содержать прилично».

Окружение Жадова считает материальное благополучие важнее убеждений.  Устоят ли его принципы, и сможет ли он поддержать свои  идеальные взгляды?

В спектакле заняты: Бабаева Полина Сергеевна, Блажилин Андрей Валерьевич, Борисов Юрий Михайлович, Дёмочкина Анна Геннадьевна, Кишева Екатерина Сергеевна, Конопицкий Анатолий Николаевич, Московой-Руссо Никита Сергеевич, Мясникова Марина Николаевна, Рыжков Валерий Владимирович, Сылка Анастасия Эдуардовна.

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