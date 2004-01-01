Продолжая знакомить слушателей с разными стилями в мире эстрадно-джазовой музыки, Doody Band Quintet на этот раз выступит с программой Эйсид Джаз (Acid Jazz).

Эйсид-джаз (также известный как клубный джаз, или грув-джаз) – это музыкальный жанр, который появился за счёт таких интересных стилей, как фанк, соул, латина, хип-хоп, а также традиционный джаз, боп и диско. В начале своего становления это в основном была танцевальная лёгкая музыка, в которой напрочь отсутствовала импровизация, но стиль развивался и «крепчал»… Но чтобы Doody Band без импровизаций? Да какой же это тогда джаз, хоть и Эйсид)

Doody Band Quintet постарается погрузить слушателя в эпоху становления самого стиля, а для того, чтобы грамотно «погрузиться», нужно всем вместе отправиться к музыкальным истокам, покорив по пути большинство из вышеперечисленных музыкальных стилей. Приходите и наслаждайтесь живой музыкой вместе с нашим квинтетом.

На сцену выйдут: Наталья Мищенко (voc), Павел Моисеев (keys), Андрей Крупенько (bass), Сергей Дудецкий (drums, руководитель проекта), Виталий Кондаков (percussion).

Будьте с нами!