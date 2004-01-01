Добро пожаловать, или Вход разрешен

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Концерт-экскурсия
Концерт-экскурсия
В программе – увлекательная экскурсия по залам филармонии, знакомство с ее историей, музыкальными инструментами и солистами, музыкально литературная композиция по книге А Усачёва «Умная собачка Соня».
Умная собачка Соня - произведение Андрея Усачева, которое любят многие дети и взрослые уже не один десяток лет. В нем показана жизнь питомицы Ивана Ивановича Королева. Ее зовут Соня, и она — маленькая собачка. Чтобы не скучать в отсутствие хозяина, Соня раздумывала над разными вещами и даже научилась говорить. Какие еще приключения происходили в жизни собачки Сони, вы узнаете на нашем концерте. Сочинение Андрея Усачева учит детей наблюдательности, развивает их воображение, прививает любовь к домашним животным.
Количество мест ограничено!
Группа «До-ми-но»
Елена САФОНОВА – скрипка
Андрей СКОРОХОДОВ – гитара
Екатерина УСАТЕНКО – флейта
Мария МАКАРОВА – фортепиано
София ОЛОКИНА - вокал