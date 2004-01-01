Добро пожаловать, или Вход разрешен

В программе – увлекательная экскурсия по залам филармонии, знакомство с ее историей, музыкальными инструментами и солистами, музыкально литературная композиция по книге А Усачёва «Умная собачка Соня».



Умная собачка Соня - произведение Андрея Усачева, которое любят многие дети и взрослые уже не один десяток лет. В нем показана жизнь питомицы Ивана Ивановича Королева. Ее зовут Соня, и она — маленькая собачка. Чтобы не скучать в отсутствие хозяина, Соня раздумывала над разными вещами и даже научилась говорить. Какие еще приключения происходили в жизни собачки Сони, вы узнаете на нашем концерте. Сочинение Андрея Усачева учит детей наблюдательности, развивает их воображение, прививает любовь к домашним животным.

Количество мест ограничено!



Группа «До-ми-но»

Елена САФОНОВА – скрипка

Андрей СКОРОХОДОВ – гитара

Екатерина УСАТЕНКО – флейта

Мария МАКАРОВА – фортепиано

София ОЛОКИНА - вокал