Дни Савелия

Жанр: Мелодрама в 2-х действиях

Автор: Г. Служитель

Сентиментальная история о жизни, смерти и любви

По одноименному роману Г. Служителя

Режиссёр - Андрей Тимошенко



Продолжительность - 3 часа (с антрактом)



Спектакль покажет историю одного кота Савелия, рассказанную от первого лица. Через описание своих скитаний кот Савва дает нам возможность заглянуть в жизнь москвичей. Они все очень разные: здесь и бывшая учительница английского языка, тоскующая о муже, и ее неудачливый в любви школьник-внук, и незадачливые жители Таджикистана, которые, набедокурив, лишились работы и жилья, и жестокий старик, чуть не лишивший нашего героя жизни.



Это история о жизни бездомного московского кота Савелия, который бродит в философских размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные передряги и в конце концов находит смысл своей жизни.



Премьера спектакля состоялась 29 марта 2024 года



Автор инсценировки - А.Н. Тимошенко

Режиссер-постановщик - А.Н. Тимошенко

Художник-сценограф - А.Н. Тимошенко

Художник по костюмам - И.И. Титоренко

Художник по куклам - И.И. Сарычев

Художник по свету - Р.В. Майоров

Музыкальное оформление - А.А. Татаринский

Балетмейстер - А.А. Любашин



Спектакль ведёт Юлия Сядей



Действующие лица и исполнители:

Савелий - Михаил Бакиров

Грета, Юля Новикова, Глафира Егоровна, Лопухина (портрет) - Анастасия Волченко

Мамочка Глория, бабушка Раиса, смотрительница в Третьяковке - Наталия Латухина

АБК, старушка с айпадом, медсестра в ветклинике - Екатерина Зеленина

Зина - студентка ГИТИСа, Люба, памятник - Татьяна Сердотецкая

Студент Суриковского училища, некто Белаквин, нищий, кот в Третьяковке, Анатолий Палыч - рыбак, Муса Заурович - Михаил Кузьмин

Вдовец и мизантроп Денис Алексеевич, Сережа Дудин, папа из флешбэка, Жоомарт, Оливер, памятник - Тимофей Тихонов

Дворник Абдуллох, полковник УФМС, Чернодон Л.П., отец Поликарп, музыкант в саду Баумана, памятник - Александр Дубинин

Митя Пляскин, котолюб и расклейщик рекламы, Сеня, начальник Юрочка, попугай Игги, памятник - Николай Варенцов

Тетя Мадлен, Лена Пасечник, мама Вити, уборщица в Третьяковке, пти-брабансон (собака) - Нина Няникова

Одноногий нищий Гоша, кот Гарри, клоун Куклачев, Ырыскелди, памятник - Александр Зимин

Господин, кормящий птиц, дядь Дим, Аскар, послушник Аркадий, памятник - Пётр Куртов

Момус, отец, доктор Игорь, боцман, кот Валентинович, котоубийца, памятник - Дмитрий Беляков

Кассирша Зина, Галя, милая старушка - Мария Новикова

Племянник Глафиры Егоровны, брат отца, полицейский, вахтер Сергеич, Руслан - Артём Пребышевский

Витя Пасечник, Талгат - Артур Чемакин

Общие сцены - участники спектакля