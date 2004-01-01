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Дни Савелия

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова

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События: Спектакли.

Жанр: Мелодрама в 2-х действиях

Автор: Г. Служитель

Сентиментальная история о жизни, смерти и любви 

По одноименному роману Г. Служителя
Режиссёр - Андрей Тимошенко 

Продолжительность - 3 часа (с антрактом)

Спектакль покажет историю одного кота Савелия, рассказанную от первого лица. Через описание своих скитаний кот Савва дает нам возможность заглянуть в жизнь москвичей. Они все очень разные: здесь и бывшая учительница английского языка, тоскующая о муже, и ее неудачливый в любви школьник-внук, и незадачливые жители Таджикистана, которые, набедокурив, лишились работы и жилья, и жестокий старик, чуть не лишивший нашего героя жизни.

Это история о жизни бездомного московского кота Савелия, который бродит в философских размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные передряги и в конце концов находит смысл своей жизни.

Премьера спектакля состоялась 29 марта 2024 года

Автор инсценировки - А.Н. Тимошенко
Режиссер-постановщик - А.Н. Тимошенко
Художник-сценограф - А.Н. Тимошенко
Художник по костюмам - И.И. Титоренко
Художник по куклам - И.И. Сарычев
Художник по свету - Р.В. Майоров
Музыкальное оформление - А.А. Татаринский
Балетмейстер - А.А. Любашин

Спектакль ведёт Юлия Сядей
 

Действующие лица и исполнители:

Савелий - Михаил Бакиров
Грета, Юля Новикова, Глафира Егоровна, Лопухина (портрет) - Анастасия Волченко
Мамочка Глория, бабушка Раиса, смотрительница в Третьяковке - Наталия Латухина
АБК, старушка с айпадом, медсестра в ветклинике - Екатерина Зеленина
Зина - студентка ГИТИСа, Люба, памятник - Татьяна Сердотецкая
Студент Суриковского училища, некто Белаквин, нищий, кот в Третьяковке, Анатолий Палыч - рыбак, Муса Заурович - Михаил Кузьмин
Вдовец и мизантроп Денис Алексеевич, Сережа Дудин, папа из флешбэка, Жоомарт, Оливер, памятник - Тимофей Тихонов
Дворник Абдуллох, полковник УФМС, Чернодон Л.П., отец Поликарп, музыкант в саду Баумана, памятник - Александр Дубинин
Митя Пляскин, котолюб и расклейщик рекламы, Сеня, начальник Юрочка, попугай Игги, памятник - Николай Варенцов
Тетя Мадлен, Лена Пасечник, мама Вити, уборщица в Третьяковке, пти-брабансон (собака) - Нина Няникова
Одноногий нищий Гоша, кот Гарри, клоун Куклачев, Ырыскелди, памятник - Александр Зимин
Господин, кормящий птиц, дядь Дим, Аскар, послушник Аркадий, памятник - Пётр Куртов
Момус, отец, доктор Игорь, боцман, кот Валентинович, котоубийца, памятник - Дмитрий Беляков
Кассирша Зина, Галя, милая старушка - Мария Новикова
Племянник Глафиры Егоровны, брат отца, полицейский, вахтер Сергеич, Руслан - Артём Пребышевский
Витя Пасечник, Талгат - Артур Чемакин
Общие сцены - участники спектакля

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