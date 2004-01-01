Дни поэзии

Праздничные концерты, в рамках которых состоится сразу несколько мероприятий

Областная научная библиотека приглашает ценителей современной поэзии.

19 марта

Гостей ждет экспериментальный поэтический сет «Поэзия 4D», где декламация авторских стихотворений будет сопровождаться хореографией танцевального коллектива «Roots Up» под руководством Вячеслава Бурцева, живой музыкой в исполнении электронного музыканта Владислава Кликунова - «NUWOT», а художник и редизайнер Наталья Романенко выразит эмоции участников при помощи кистей и красок.

В экспериментальном сете прозвучат стихи участников творческого объединения «Полярный кот».

Для гостей Центра будут исполнены поэтические произведения в привычном формате литераторами регионального отделения Союза писателей России.

20 марта

Литературно-театральный вечер «ТОП-100 русской поэзии: 100 лет от Серебряного века до наших дней» приурочен к Всемирному дню поэзии.

На одной сцене выступят театральные коллективы, авторы-исполнители и поэты Заполярья. Гости праздника увидят программу Детской театральной школы, посвященную поэтам Серебряного века. Песни на стихи лучших поэтов Заполярья и всей России прозвучат в исполнении Андрея Миронюка, Виктора Кукушкина и Елены Фоминой.

Состоятся выступления членов Союза писателей России, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Коржова, Ильи Виноградова, Марины Чистоноговой, Екатерины Яковлевой и других заполярных поэтов.

Центральным событием вечера станет показ отрывка из спектакля-концерта Драматического театра Северного флота «Тёркин. Кто же он такой?», который представят артисты Илья Сирин, Юлия Писарева и Степан Акманов.