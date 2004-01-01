Дмитрий Певцов - Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ.

На протяжении 35 лет Дмитрий Певцов радует зрителей своими ролями в театре и кино, уже более 20 лет он известен всем как музыкант - исполнитель песен Уже 7 лет существует его коллектив - театральная группа "ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР", в которую входит и музыкальный коллектив «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Со своими музыкантами Народный артист России проехал уже полмира.

О программе:

Дмитрий Певцов и группа «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР» приглашает всех окунуться в мир музыки из советских кинофильмов и услышать новую программу - "Музыкальные шедевры советского кино".

Песни из самых культовых фильмов прошлого века - "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Девчата", "Ирония судьбы","17 мгновений весны", "Асса", "Белое солнце пустыни" и многие другие.

Только лучшие композиции специально для вас!