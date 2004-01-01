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Дискотека звезд

Дискотека 80-90х 

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События: Концерты.

Дискотека 80-90х представляет самую яркую и задорную вечеринку этой осени в Мурманске "Дискотеку звезд".

Вас ждет 4 часа невероятной атмосферы веселья, море позитива и конечно же самые горячие хиты российской эстрады.

Наши звезды гарантируют вам незабываемый вечер!

Среди приглашенных артистов - Шура, Лада Дэнс, Сергей Крылов, Александр Добрынин, Сергей Дубровин, группа «Унесенные ветром» и другие. Они подарят вам незабываемые выступления и самые любимые хиты. "Отшумели летние дожди", "Твори добро" "Аромат любви" , "Девочка моя", "Розовые розы", "Белая метелица", "Какао- какао" и многие другие любимые песни.

Не упустите возможность окунуться в мир веселья и танцев на самой яркой дискотеке этого года!

Приходите и почувствуйте атмосферу настоящего праздника! Зажигайте под русскую музыку!

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