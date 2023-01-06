Суперфестиваль популярной музыки «Диско 90-х» представляет лучшее из золотой коллекции хитов 1990-х и 2000-х годов. Одно из главных музыкальных событий собирающее аншлаги стартовал в 2017 году и продолжает свое шествие по стране.

То, что раньше было доступно лишь на столичных площадках, теперь увидит зритель от Минска до Владивостока.

Ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость. Напомнит кассетные магнитофоны «Весна», ваучеры и прочие приметы перестроечного и постперестроечного времени. Ну и, конечно же, самых ярких кумиров того периода, для которых предстоящий концерт также станет приятным путешествием в «светлое прошлое».

Участники фестиваля — это не фейковые составы групп и «экс-экс» участники, а «те самые» исполнители и участники коллективов, покорившие нас. Страна в едином порыве подпевала и до сих пор подпевает их хитам, когда-то стремительно ворвавшихся в чарты.

За все время участниками фестиваля уже стали более 20 культовых имен, которые и сейчас продолжают свою музыкальную карьеру: Света, Шура, Ирина Салтыкова, Линда, Марина Черкунова Тотал, группа «Русский Размер», Монокини, Илья Зудин Динамит, Акула Оксана Почепа, группа «Фактор 2», группа «Револьверс», золотой состав Стрелок, группа «Вирус», группа «Пропаганда», Оксана Ковалевская Kraski, группа «Турбомода», Данко, группа «140 ударов в минуту», Карина Кокс ВИА «Сливки», Отпетые мошенники, группа «Корни» и многие другие.

У каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех одна!