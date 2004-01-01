Девятый вал

Ограничения: 12+

Программа концерта:



1 отделение



Г. Муффат

Toccata septima

(Токката №7 из сборника «Apparatus musico-organisticus»)



И.С. Бах

Токката, адажио, фуга до мажор



Э. Жигу

Менуэт и Токката



В.В. Королевский (младший)

Токката





2 отделение



И.С. Бах

Токката и фуга фа мажор



И.С. Бах–Ш.М. Видор

Сицилиана



М. Дюрюфле

Токката из сюиты ор. 5



Л. Боэльман

Менуэт и Токката из «Готической сюиты»



В.Г. Королевский (старший)

Токката для солирующей органной педали



Солист Сочинской филармонии лауреат международных конкурсов Владимир Королевский (орган).



Владимир Королевский — выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции Народного артиста России, профессора Александра Владимировича Чайковского. Одновременно с композицией учился в классе органа Заслуженного артиста России профессора Алексея Александровича Паршина. В 2017 году окончил ассистентуру-стажировку Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу Заслуженного артиста России профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого. С 2018 по 2020 год проходил стажировку в Парижской консерватории в классе одного из ведущих преподавателей и органистов Европы профессора Кристофа Манту.



Владимир Королевский – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов: Международный конкурс органистов имени Marcello Galanti (Италия, 2008, первая премия и приз зрительских симпатий), II Российско-Польский конкурс «Vox Polonica Petropolitana» (Санкт-Петербург, 2016, первая премия), II Всероссийский музыкальный конкурс в номинации «Орган» (Казань, 2016, первая премия), XI Международный конкурс органистов М. Таривердиева (Калининград, 2019 — Третья премия, Специальный приз за лучшую интерпретацию сочинений М. Таривердиева, Приз зрительских симпатий).

Принимал участие в мастер-классах ведущих органистов Европы и США.

С 2010 по 2017 год Владимир Королевский работал штатным органистом в Волгоградской областной филармонии, с 2017 года — солист Сочинской филармонии. География гастрольных выступлений охватывает почти всю Россию — от Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга до Сочи, от Калининграда и Москвы до Якутска — и страны Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, Германию, Австрию, Францию.