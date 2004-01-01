Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в 2022 году проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель Фестиваля – народный артист России Денис Мацуев.

Денис Мацуев много лет ведет активную общественную деятельность и поддерживает талантливых молодых исполнителей России. На протяжении многих лет он возглавляет благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри ряда юношеских конкурсов, проводит конкурс Grand Piano Competition, помогая юным музыкантам расти, развиваться и становиться звездами. На фестивале в этом году Денис Мацуев представит публике новое поколение представителей российской исполнительской школы.

Маэстро Денис Мацуев подчеркивает, что уровень мастерства и профессионализма этого фестиваля высок, так как молодые исполнители - настоящие звезды, великолепные музыканты, лауреаты множества конкурсов, они выступают в именитых концертных залах страны и мира с лучшими оркестрами и дирижерами.

Победители международных и всероссийских юношеских конкурсов

Захар Внутских (фортепиано), 12 лет

ШОПЕН Ноктюрн f moll op.55 №1

ЛИСТ Un sospiro "Три концертных этюда" №3

РАХМАНИНОВ Этюды-картины op.33 g moll, Es dur

ШУБЕРТ-ЛИСТ Вальс №6 из цикла "Венские вечера"



Лев Бакиров (фортепиано), 12 лет

Ф.Шопен Скерцо №3 до диез минор

И.Брамс Баллада №4 си мажор

И.Брамс Венгерский танец №1 соль минор

С.Рахманинов -А. Володось Итальянская полька





Ольга Иваненко (фортепиано), 17 лет

РАХМАНИНОВ

Этюд-картина ор. 33 № 1, f-moll

"Маргаритки" (авторское переложение для фортепиано ор. 38 № 3)

СКРЯБИН Соната №1, f-moll



Варвара Кутузова (фортепиано), 19 лет

МУСОРГСКИЙ «Ночь на лысой горе»

МЕТНЕР 4 сказки соч.26

ПРОКОФЬЕВ Соната №3