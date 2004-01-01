День первокурсника - это особый день для всех новичков, которые только начинают свое учебное путешествие и мы хотим, чтобы он запомнился на всю жизнь.‍

На нашей дискотеке мы организуем церемонию, где будем объявлять короля и королеву вечера - тех, кто наиболее ярко идеализирует дух и энергию первого курса.

В этот вечер в заполярной «Кировке» будут зажигательные танцы под музыку нашего опытного диджея. Вы сможете показать свой талант и умение двигаться в ритме музыки. Также будут проводиться различные конкурсы, в которых любой желающий сможет проверить свои способности и получить шанс выиграть призы.

Мы гарантируем, что вечеринка будет наполнена позитивными эмоциями, хорошим настроением и новыми знакомствами. Это отличная возможность для вас, первокурсников, весело провести время и объединиться с другими студентами.

Билеты на День первокурсника доступны по программе «Пушкинская карта».